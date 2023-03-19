Путин: Россия фактически не применяет гиперзвуковое оружие на Украине

Россия в ходе специальной военной операции на Украине фактически не применяет гиперзвуковое оружие. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в интервью для передачи «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия 1» (видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин).

При этом российский лидер обратил внимание на то, что в 2014 году у РФ не было гиперзвукового оружия, а сейчас оно есть, как и другие современные системы. Вместе с тем он признал, что России необходимо сделать еще «очень много» для развития своих сухопутных войск.

Путин затронул эти темы, отвечая на вопрос, не стоило ли начать специальную военную операцию еще в 2014 году.

Российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» представляет собой воздушную версию квазибаллистической ракеты 9М723 оперативно‐тактического ракетного комплекса «Искандер». Ее скорость увеличивается за счет запуска с борта самолета (в качестве носителя выступает истребитель-перехватчик МиГ-31). Растет и дальность полета — до 1,5 тыс. километров и более с 500 километров при наземном пуске.

В феврале генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов отчитался об увеличении производства «Кинжалов». Позднее газета The Washington Post написала, что их применение на Украине показало одну из уязвимостей США, которые не обладают подобным оружием.