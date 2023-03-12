WP: Применение российских «Кинжалов» на Украине показало одну из слабостей США

Применение Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал» на Украине показало, что Штаты и их союзники не обладают подобным оружием. Его тяжело перехватить существующими системами ПРО, замечает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

Авторы статьи напомнили, что «Кинжалы» могут быть оснащены обычной и ядерной боевыми частями. Такое оружие «подчеркивает уязвимость Запада» и вновь ставит проблему «передового ядерного арсенала» России. Эксперты полагают, что, продемонстрировав возможности ракеты, Москва «усилила давление на Вашингтон» и накалила гонку гиперзвуковых вооружений.

Как отметил научный сотрудник лондонского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Сидхарт Каушал, Россия могла бы использовать другое, менее дорогостоящее оружие для нанесения ударов по объектам инфраструктуры на Украине.