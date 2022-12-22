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Политика
22 декабря 2022  16:28

Герасимов назвал ракеты «Кинжал» неуязвимыми для украинского ПВО

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Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» оказались неуязвимы для украинских систем противовоздушной обороны. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Авиационный ракетный комплекс „Кинжал“ показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам ПВО, развернутым на Украине», — отметил начальник Генштаба, выступая на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

Кроме того, Герасимов обратил внимание на то, что в ходе специальной военной операции на Украине впервые в мире гиперзвуковое оружие оказалось применено в боевых условиях.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства призвал в 2023 году нарастить поставки высокоточных гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон» (воздушного и надводного базирования соответственно). В августе он утверждал, что ракета «Кинжал» трижды применялась во время спецоперации на Украине.

Гиперзвуковая ракета «Кинжал» представляет собой воздушную версию квазибаллистической ракеты 9М723 оперативно‐тактического ракетного комплекса «Искандер». Ее скорость увеличивается за счет запуска с самолета. Растет и дальность полета — до 1,5 тыс. километров и более с 500 километров при наземном пуске.
#спецоперация на Украине #валерий герасимов #кинжал #гиперзвуковое оружие
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