Путин: Российские военные делают все, чтобы сохранить жизни мирных граждан Украины

Состоялся телефонный разговор Президента России Владимира Путина и председателя Европейского совета Шарля Мишеля. В ходе общения российский лидер изложил позицию страны в связи с проведением спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

В том числе обсуждалась гуманитарная обстановка на Украине. Так, Владимир Путин рассказал, что ВС России уже не в первый раз открывают гуманитарные коридоры и принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан. В то же время украинские националисты используют тактику террористов, прикрываясь гражданским населением.

«Отмечено, что российские Вооруженные силы уже несколько раз объявляли режим тишины для эвакуации населения по гуманитарным коридорам. Вместе с тем украинские нацбатальоны препятствуют этому, прибегая к насилию в отношении мирных жителей и разного рода провокациям», — подчеркивается в сообщении Кремля.

В связи с этим Президент России призвал Евросоюз внести реальный вклад в сохранение жизни людей, а также оказать давление на власти Киева, заставив их соблюдать гуманитарное право.

Помимо этого, Путин оценил переговоры с представителями Украины, третий этап которых состоится сегодня в Беловежской пуще.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что украинские националисты использовали более 150 жителей Мариуполя в качестве живого щита, открыв огонь из-за их спин по народной милиции ДНР. Четыре человека погибли, пять получили ранения.