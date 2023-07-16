Володин открыл опрос о необходимости пересадить чиновников на отечественные машины

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Как россияне относятся к идее пересадить чиновников и депутатов на отечественные машины, поинтересовался у подписчиков председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что бюджетные средства должны идти на развитие именно отечественного автопрома. В таком случае для бюджетных учреждений, исполнительной власти и других государственных организаций должны закупаться российские машины.

«Считаете ли вы правильным закупать отечественные марки автомобилей для органов исполнительной власти, депутатов, бюджетных учреждений, госкорпораций?» — написал Володин в своем телеграм-канале.

Ранее он заявил, что закупка иностранных автомобилей — это «поддержка врагов» и косвенное финансирование вооружения Украины.