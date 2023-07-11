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Володин призвал «не кормить врагов» и пересадить депутатов на отечественные авто
Во все бюджетные учреждения и органы власти необходимо закупать только отечественные автомобили. «Не кормить врагов» и не приобретать иностранные марки транспорта на пленарном заседании Госдумы призвал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Свое предложение он адресовал главе Минфина России Антону Силуанову.
«Если мы говорим о больших государственных закупках для органов госвласти, бюджетных учреждений, надо все- таки ориентироваться на отечественный автопром», — заметил Володин и напомнил, что Президент России Владимир Путин пользуется отечественным автомобилем Aurus.
Депутат подчеркнул, что в условиях санкций и вызовов важно поддерживать российский автопром и «ни в коем случае не кормить наших врагов, которые эти деньги будут использовать на поддержку той же Украины, на поставку им вооружений и техники».
Отдельно он отметил, что инициатива коснется и депутатов Госдумы. Парк ГД, уточнил Володин, должны пополнить «Лады» и «Москвичи».
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