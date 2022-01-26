Путин: Благодаря контрактам с «Газпромом» Италия покупает газ гораздо ниже спотовых цен

Россия — надежный поставщик газа для итальянских потребителей. Благодаря долгосрочным контрактам с «Газпромом» она получила возможность покупать топливо гораздо ниже спотовой стоимости. Об этом на встрече с итальянским бизнесом рассказал Президент РФ Владимир Путин.

«Хотел бы обратить внимание, что итальянские энергетические компании продолжают работать с „Газпромом“ на основе долгосрочных контрактов и сегодня имеют возможность покупать газ по ценам ниже, я бы сказал, гораздо ниже рыночных, так называемых рыночных спотов, которые существенно возросли на фоне холодной зимы и дефицита предложения», — заметил он.

По данным Президента, за прошлый год Италия приобрела у России больший объем газа, чем в 2020-м.