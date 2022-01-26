Путин: России и Италии удалось сохранить экономическое сотрудничество на высоком уровне

Несмотря на вызовы пандемии, России и Италии удалось сохранить экономическое сотрудничество на высоком уровне. Об этом на встрече с итальянским бизнесом заявил Президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что коронавирус все же нанес определенный урон деловым контактам стран, и «в целом волатильная ситуация в глобальной экономике, конечно, не способствовала реализации новых проектов и инициатив».

Однако уровень партнерства по-прежнему остается высоким, добавил он, и Италия остается одним из ведущих партнеров России.