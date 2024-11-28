Путин рекомендовал челнинцам, желающим назвать дочь Орешницей, посоветоваться с родными

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал семье из Набережных Челнов, которая желает назвать будущую дочь Орешницей в честь баллистической ракеты средней дальности «Орешник», сначала посоветоваться с родственниками.

«Вы знаете, это их личное, семейное дело. Пусть они еще с бабушкой, с дедушкой посоветуются. Наверное, это будет даже правильнее, чем советоваться со мной. Я занимаюсь своим делом, а у них такое событие предстоит», — заметил Путин в ходе пресс-конференции в Астане.

«Я хочу будущей маме пожелать всего самого доброго, всей семье. А что касается выбора <...> имени для ребенка — это чисто семейный вопрос. Даже комментировать не буду. Желаю им всего самого доброго, счастья и здоровья», — добавил Президент России.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что семья из Челнов, которая уже воспитывает 14 детей, готова назвать своего возможного 15-го ребенка Орешником или Орешницей в честь ракетного комплекса. Предыдущую дочь челнинцы назвали Россией-Святосией-Святороссией.