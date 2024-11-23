Семья из Челнов готова назвать своего 15-го ребенка Орешником или Орешницей

Семья из Набережных Челнов, которая уже воспитывает 14 детей, готова назвать своего возможного 15-го ребенка Орешником или Орешницей в честь ракетного комплекса. Об этом сообщил глава семейства Владимир Сухов, чьи слова приводит «Газета.Ru». Напомним, в 2023-м у многодетных родителей родилась дочь, которую назвали Россией-Святосией-Святороссией из-за любви к стране.

«Что касается нашего защитника «Орешника», мы не против и Орешницы, и Путника, Путницы, Спутника, Спутницы во имя и во славу защиты планеты, земли Российской Федерации», - сказал Сухов.

«Орешник» - это ракетный комплекс, о существовании которого стало известно 21 ноября. Причем о нем сообщил лично Президент РФ Владимир Путин в своем обращении. Данная ракета, согласно официальным заявлениям, способна поразить цель на расстоянии до 5,5 тыс. км. Интересно, что скорость этого аппарата в десять раз выше скорости звука.