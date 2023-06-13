Путин денонсировал договор с Украиной по использованию Азовского моря

Президент России Владимир Путин подписал закон об объявлении недействительным соглашения с Украиной по сотрудничеству в Азовском море и Керченском проливе.

«Денонсировать Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанный в городе Керчи 24 декабря 2003 года, — сказано в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, законопроект о денонсации договора с Украиной был внесен российским лидером на рассмотрение Госдумы в конце мая, нижняя палата российского парламента приняла его 1 июня.