Путин рассказал «Татар-информу», посетит ли KazanForum в 2026 году

Журналист Артур Халиуллов из «Татар-информа» поинтересовался на прямой линии у Президента России Владимира Путина, собирается ли он лично посетить Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum», который пройдет 14–17 мая 2026 года в Казани.

Президент России подчеркнул важность мероприятия, отметив, что участие распределяется между различными представителями власти, чтобы не собирать одних и тех же людей на всех форумах.

«Мы распределили между коллегами – я обычно посещаю Дальневосточный форум, Санкт-Петербургский, Председатель Правительства в Сочи ездит на такой же форум, чтобы здесь не собирать одних и тех же людей на [разных форумах]», – сказал Путин.

В то же время глава государства подчеркнул значимость казанского форума для страны и для укрепления связей с международными партнерами.

«Тем не менее этот форум – очень важный. Безусловно, мы будем его поддерживать, потому что это еще одна нить, связывающая нас с нашими друзьями и союзниками в арабском мире, в исламском мире в целом и, можно без преувеличения сказать, с Глобальным Югом», – отметил Президент.