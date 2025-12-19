news_header_top
Общество 19 декабря 2025 14:29

Путин ответил на вопрос «Татар-информа» и назвал Татарстан примером для зарубежных стран

Путин ответил на вопрос «Татар-информа» и назвал Татарстан примером для зарубежных стран
Фото: сайт Кремля

В ходе прямой линии Президент России Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента «Татар-информа» о значении Татарстана в контексте повестки, актуальной для исламского мира.

«Исламский мир очень разный – так же как и христианский. Но я уверен, что пример Татарстана является в высшей степени положительным», – заявил российский лидер.

По словам Президента РФ, многие его коллеги из исламских стран обращают внимание на положительный опыт сосуществования людей разных национальностей и религий, который демонстрирует Татарстан.

«Неслучайно, что столица Татарстана выбрана центром проведения мероприятий по линии Организации исламского сотрудничества», – подчеркнул Владимир Путин.

#прямая линия с Владимиром Путиным #россия исламский мир #культурная столица исламского мира
