Путин ответил на вопрос «Татар-информа» и назвал Татарстан примером для зарубежных стран

Фото: сайт Кремля

В ходе прямой линии Президент России Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента «Татар-информа» о значении Татарстана в контексте повестки, актуальной для исламского мира.

«Исламский мир очень разный – так же как и христианский. Но я уверен, что пример Татарстана является в высшей степени положительным», – заявил российский лидер.

По словам Президента РФ, многие его коллеги из исламских стран обращают внимание на положительный опыт сосуществования людей разных национальностей и религий, который демонстрирует Татарстан.

«Неслучайно, что столица Татарстана выбрана центром проведения мероприятий по линии Организации исламского сотрудничества», – подчеркнул Владимир Путин.