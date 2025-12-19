Путин рассказал о планах по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань

Во время прямой линии с населением и журналистами Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистки из Татарстана Дины Газалиевой о перспективах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Казань.

Газалиева, заместитель генерального директора по взаимодействию с федеральными и московскими органами власти Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» в Москве и директор филиала АО «Телерадиокомпания «Новый век» в столице, поблагодарила Президента за новую трассу М12 «Восток», однако отметила, что хотелось бы видеть также и высокоскоростное железнодорожное сообщение.

«Проектная деятельность уже идет на линии Москва – Петербург, и [ВСМ] Москва – Казань тоже будет реализована», – ответил Путин.