Путин: У России и Вьетнама близкие позиции по многим международным проблемам

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Вьетнам был и остается надежным другом и партнером России, отношения двух стран основаны на доверии и взаимопомощи, что позволяет решать самые сложные задачи и уверенно двигаться вперед. Об этом Президент Владимир Путин сказал на встрече с Генсекретарем ЦК Компартии социалистической республики Нгуен Фу Чонгом.

«Мы твердо настроены на углубление всеобъемлющего стратегического партнерства с Вьетнамом, которое остается в числе приоритетных направлений российской внешней политики», – сказал глава государства.

Он выразил готовность продолжать активную совместную работу по широкому спектру тем, включая экономические, научно-технические связи, оборона, безопасность и гуманитарные контакты.

«У России и Вьетнама близкие позиции по многим актуальным международным проблемам. Мы разделяем идеи построения справедливого, демократического, многополярного мироустройства с опорой на международное право, принципы суверенитета и равенства государств», – продолжил Путин.

Нгуен Фу Чонг отметил, что Президент РФ всегда оказывал особые чувства и поддержку вьетнамскому народу и отношениям двух стран.

Владимир Путин прибыл во Вьетнам накануне вечером, после государственного визита в КНДР, где провел полноформатные переговоры с лидером республики Ким Чен Ыном. На площади перед Президентским дворцом в Ханое прошла церемония официальной встречи гостя Президентом Вьетнама То Ламом.