Путин в Ханое возложил венки к Мемориалу павших героев и мавзолею Хо Ши Мина

Президент России Владимир Путин во время государственного визита во Вьетнам принял участие в церемонии возложения венка к Мемориалу павших героев, а также к мавзолею Хо Ши Мина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Мемориал торжественно открыли 7 мая 1994 года – в день празднования 40-летия победы вьетнамского народа в битве против французских колонизаторов при Дьенбьенфу. Памятник высотой более 12 метров выполнен из белого гранита в форме 4 смежных арок с золочеными сводами, ориентированных по сторонам света.

Мавзолей Хо Ши Мина – двухэтажное сооружение из серого мрамора, на верхнем этаже расположен прозрачный саркофаг с телом первого Президента Вьетнама. Над проектом памятника работали и возводили его советские специалисты, в сентябре 1975 года он был открыт для посетителей.

Владимир Путин прибыл во Вьетнам накануне вечером, после государственного визита в КНДР, где провел полноформатные переговоры с лидером республики Ким Чен Ыном. На площади перед Президентским дворцом в Ханое прошла церемония официальной встречи гостя Президентом Вьетнама То Ламом.

Видео: телеграм-канал Кремля