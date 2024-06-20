Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин в Ханое возложил венки к Мемориалу павших героев и мавзолею Хо Ши Мина
Президент России Владимир Путин во время государственного визита во Вьетнам принял участие в церемонии возложения венка к Мемориалу павших героев, а также к мавзолею Хо Ши Мина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Мемориал торжественно открыли 7 мая 1994 года – в день празднования 40-летия победы вьетнамского народа в битве против французских колонизаторов при Дьенбьенфу. Памятник высотой более 12 метров выполнен из белого гранита в форме 4 смежных арок с золочеными сводами, ориентированных по сторонам света.
Мавзолей Хо Ши Мина – двухэтажное сооружение из серого мрамора, на верхнем этаже расположен прозрачный саркофаг с телом первого Президента Вьетнама. Над проектом памятника работали и возводили его советские специалисты, в сентябре 1975 года он был открыт для посетителей.
Владимир Путин прибыл во Вьетнам накануне вечером, после государственного визита в КНДР, где провел полноформатные переговоры с лидером республики Ким Чен Ыном. На площади перед Президентским дворцом в Ханое прошла церемония официальной встречи гостя Президентом Вьетнама То Ламом.
Видео: телеграм-канал Кремля
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»