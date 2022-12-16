Путин рассказал Моди о российской политике на Украине

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Политики, «выразив удовлетворение высоким уровнем двустороннего сотрудничества, развивающегося на принципах особо привилегированного российско-индийского стратегического партнерства», подробно обсудили перспективы практической кооперации, отметили в пресс-службе.

Речь шла о таких сферах, как взаимные инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика. Кроме того, стороны указали на важность продолжения тесной координации в рамках международных организаций, в том числе с учетом стартовавшего председательства Индии в «Большой двадцатке» и Шанхайской организации сотрудничества.

«По просьбе Нарендры Моди Владимир Путин дал принципиальные оценки в контексте проводимой Россией линии на украинском направлении», — особо подчеркнули в Кремле, добавив, что лидеры условились о продолжении личных контактов.

Ранее агентство Bloomberg написало, что Моди отказался от встречи с Путиным из-за угрозы «применения ядерного оружия на Украине». При этом пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «до конца года, собственно, никаких встреч и не планировалось», а график на 2023-й будет согласовываться.