«Визит и не планировался»: МИД назвал недопониманием данные об отказе Моди приехать в РФ

В Москве считают недопониманием сообщения СМИ, что в этом году визит Премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию был отменен, поскольку таких планов и не было. Об этом замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил в кулуарах международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Думаю, здесь есть какое-то недопонимание. Как говорил (пресс-секретарь Президента РФ) Дмитрий Песков, в этом году визит премьер-министра не планировался», – приводит слова замминистра РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg писало, Нарендра Моди якобы отказался от встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным из-за угрозы «применения ядерного оружия на Украине». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заявил, что «до конца года, собственно, никаких встреч и не планировалось». Также он добавил, что на 2023-й график будет согласовываться.