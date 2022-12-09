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Ру Тат
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Политика
9 декабря 2022  20:42

Bloomberg: Премьер Индии отказался от ежегодной встречи с Путиным

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от проведения встречи с Президентом России Владимиром Путиным из-за угрозы «применения ядерного оружия на Украине». До этого событие считалось ежегодным — перерывов не было с 2000 года (за исключением пандемийного 2020-го), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

В издании подчеркнули, что отношения России и Индии по-прежнему прочны, однако сейчас Моди невыгодно «трубить о дружбе» с Москвой. 

Источник уверен, что решение индийского Ппремьера стало очевидным после встречи в Узбекистане, состоявшейся в рамках саммита ШОС. Тогда Моди заявил Путину, сто сейчас «не эпоха войны». «И мы с вами обсуждали это во время многих телефонных переговоров. Сегодня у нас есть возможность поговорить о том, как можно продвинуться на пути к миру», — цитирует его РБК.

Тогда, говорится в издании, Президент России отметил, что это Украина отказалась от диалога с РФ, и заверил, что знает о вопросах, беспокоящих Индию.

#Владимир Путин #индия #переговоры
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