Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от проведения встречи с Президентом России Владимиром Путиным из-за угрозы «применения ядерного оружия на Украине». До этого событие считалось ежегодным — перерывов не было с 2000 года (за исключением пандемийного 2020-го), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

В издании подчеркнули, что отношения России и Индии по-прежнему прочны, однако сейчас Моди невыгодно «трубить о дружбе» с Москвой.

Источник уверен, что решение индийского Ппремьера стало очевидным после встречи в Узбекистане, состоявшейся в рамках саммита ШОС. Тогда Моди заявил Путину, сто сейчас «не эпоха войны». «И мы с вами обсуждали это во время многих телефонных переговоров. Сегодня у нас есть возможность поговорить о том, как можно продвинуться на пути к миру», — цитирует его РБК.

Тогда, говорится в издании, Президент России отметил, что это Украина отказалась от диалога с РФ, и заверил, что знает о вопросах, беспокоящих Индию.