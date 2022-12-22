Путин рассказал, кому было выгодно уничтожить «Северные потоки»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что «Северные потоки» взорвал тот, кто был заинтересован в снабжении Европы российским газом только через украинскую территорию. Об этом передает РИА Новости.

«Кто заинтересован в том, чтобы снабжение российским газом на Европу было только через Украину? Вот тот и взорвал. Никто не расследует», — отметил глава государства на пресс-подходе после заседания Госсовета.

Он добавил, что России предоставили возможность один раз посмотреть на места взрывов, однако полноценного расследования нет. При этом все признали, что на газопроводах произошел теракт.

Президент назвал взрывы актом международного государственного терроризма.

«Потому что индивидуальные лица, частные лица, физические лица самостоятельно, без поддержки государственных структур совершить такие теракты не в состоянии», — пояснил Путин.

В сентябре газопроводы получили серьезные повреждения после двух масштабных взрывов, мощность которых достигала нескольких сот килограммов в тротиловом эквиваленте. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял, что у России есть доказательства участия Запада в диверсиях на «Северных потоках».

Ранее Washington Post писал о том, что ряд западных чиновников в частном порядке признают, что Россия не причастна к взрывам на газопроводах.