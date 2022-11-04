Путин рассказал, как сделать русских богатырей популярнее Бэтмена

Для культурного развития детей играет большое значение внешняя атрибутика, заявил Президент России Владимир Путин. Чтобы сделать русских богатырей известнее голливудских персонажей и супергероев, на них необходимо опираться при создании мультфильмов и кино, отметил глава государства на встрече с российскими историками.

Иностранный член Сербской академии наук и искусств Наталья Нарочинцкая на встрече пожаловалась, что ее внуки хотят получить в подарок футболки с иностранными супергероями, а не с богатырями.

«Что касается внешней атрибутики, то она очень важна. Но она не будет работать, если не будет ложиться на всю систему воспитания. Начиная с детского сада. Вот Бэтмен известен, а какой-нибудь наш богатырь — нет. Это должно быть в мультиках, фильмах, детской литературе. … На это необходимо опираться. Чтобы подтолкнуть этот процесс, мы сегодня здесь и собрались», – сказал он (цитата по Газете.ru).

Напомним, ранее на этой же встрече Путин заявил о неизбежности конфликта, разгоревшегося на Украине, и отметил, что Россия к украинскому народу относится с уважением и теплотой.