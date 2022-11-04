Путин: Россия с уважением и теплотой относится к украинскому народу

Украина стала жертвой «намеренной разгонки ненависти к русским», заявил Президент РФ Владимир Путин. При этом, по его словам, западные страны довели Украину до «самоубийственной» стадии, что можно проследить по характеру боевых действий в ходе спецоперации. Несмотря на «трагическое противостояние», Россия относится к Украине с уважением, подчеркнул глава государства.

«Ситуацию на Украине ее так называемые друзья довели до той стадии, когда она стала смертоносной для России и самоубийственной для украинского народа. Мы видим это по характеру боевых действий. Просто удивительно, что там происходит. Как будто украинцев не существует – бросают как в топку и все», – сказал Путин, выступая на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

Именно Украина и украинский народ и есть главная жертва намеренной разгонки ненависти к русским, подчеркнул он. «В России же все ровно наоборот. Вы это хорошо знаете. Мы всегда с уважением и теплотой относились и относимся к украинскому народу. Так было и есть, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние», – сказал Путин.

Президент также поздравил жителей с Днем народного единства и отметил, что этот праздник знаменует сплоченность многонационального народа страны в годы испытаний и при решении масштабных задач развития. «Это всегда было одним из ключевых моментов нашего существования», – цитирует его пресс-служба Кремля.