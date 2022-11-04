Путин: Конфликт на Украине был неизбежен, ситуация стала смертоносной для РФ

Конфликт на Украине был неизбежен, заявил Президент РФ Владимир Путин. Он вновь подчеркнул, что если бы Россия не начала боевые действия первой, то события бы разворачивались по неблагоприятному для нее сценарию.

«Столкновение России с этим возникшим на Украине неонацистским режимом было неизбежным. Если бы в феврале не были предприняты соответствующие действия с нашей стороны, все было бы то же самое, только с худших для нас позиций», – сказал он на встрече с историками и представителями традиционных религий.

Ситуацию на Украине «так называемые друзья» этой страны сделали смертоносной для России и самоубийственной для самого украинского народа, добавил Путин.

При этом, по его мнению, иностранные государства, которые поставляют Украине оружие и перебрасывают наемников, поступают «безжалостно». «За их счет продвигают свои геополитические цели, которые ничего общего не имеют с интересами украинского народа», – заключил он.