Путин нашел способ бороться с отъездом молодежи из регионов

Чтобы молодежь не уезжала из регионов, для нее необходимо создавать качественные и интересные рабочие места в самых различных сферах деятельности. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время встречи с работниками Улан-Удэнского авиационного завода, которую транслировал телеканал «Россия 24».

«Нужны интересные, качественные рабочие места. Разные виды деятельности, которые бы увлекали человека», —поделился мнением глава государства.

Одна из сотрудниц завода обратила внимание российского лидера на актуальную для Бурятии проблему оттока молодых перспективных кадров. Ощущается она и на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Участница встречи предложила обеспечивать молодых специалистов и их семьи возможностью арендовать или приобретать жилье в шаговой доступности от работы. Путин подчеркнул, что в этом деле необходим комплексный подход и у Правительства страны уже разработана соответствующая программа, которую планируется внедрить.

«Здесь одним только жильем или арендой не обойтись. Нужно, чтобы социальная сфера развивалась, детские сады, школы, спортивные сооружения, объекты культуры. Мы соответствующую программу с Правительством будем обсуждать, внедрять. Собственно, она уже подготовлена», —подчеркнул Президент.

Российский лидер сегодня прибыл с рабочим визитом в Улан-Удэ. После посещения одного из ведущих заводов, производящих вертолетную технику, и общения с его сотрудниками у главы государства запланировано совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов и личная беседа с руководителем Бурятии Алексеем Цыденовым.