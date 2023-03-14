Путин заявил о необходимости консолидации ради мира и победы

Чтобы приблизить мир, обеспечить стабильность и достичь победы российскому обществу необходимо консолидироваться. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время посещения Улан-Удэнского авиационного завода в столице Бурятии, где он пообщался с сотрудниками и руководством. Встречу транслировал телеканал «Россия 24».

«Собранность должна быть. И только в этом случае, я повторю, когда противник увидит, что наше общество внутренне собранное, сильное, консолидированное, тогда, без всякого сомнения, произойдет то, к чему мы стремимся. И успех, и победа. Причем по каждому из направлений, которыми мы сегодня занимаемся», — поделился своим пониманием ситуации глава государства.

Путин также добавил, что после распада СССР многим людям, в том числе и ему самому, казалось, что оснований для противостояния России с западным миром больше нет, но оказалось, что это не так.

«Геополитические интересы наших прежних партнеров оказались для них гораздо важнее, чем идеологические противоречия с бывшим Советским Союзом. И тут же началось давление, для того чтобы раскачать саму Россию. Пятую колонну начали создавать внутри, чтобы раскачать ситуацию, наслали на нас целые орды международных террористов, которые в разных регионах нашей страны начали действовать», — изложил свое восприятие недавней истории страны Президент.

Российский лидер сегодня прибыл с рабочим визитом в Улан-Удэ. После посещения одного из ведущих заводов, производящих вертолетную технику, у него также запланировано совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов и встреча с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым.