news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 14 марта 2023 15:24

Путин прилетел в Улан-Удэ с рабочим визитом

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Президент РФ Владимир Путин приехал в Улан-Удэ с рабочим визитом. В столице Бурятии российский лидер посетит один из ведущих авиационных заводов страны, производящих вертолетную технику, сообщает РИА Новости.

Глава государства также проведет совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов. Участие во встрече в очном формате примут вице-премьер — полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

В онлайн-формате беседе присоединятся министры федерального Правительства, губернаторы Забайкальского края, Сахалинской и Амурской областей Александр Осипов, Валерий Лимаренко и Василий Орлов, руководители ряда российских компаний.

Отмечается, что после этого у российского лидера запланирована отдельная беседа с руководителем Бурятии Алексеем Цыденовым.

#Владимир Путин #политика #регионы России
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное