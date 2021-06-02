Путин рассчитывает на безупречную реализацию детского туристического кешбэка

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что расширение программы детского туристического кешбэка пройдет технически безупречно, пишут «Известия».

«То, что правительство сейчас сделало, это абсолютно очевидно правильный шаг, надеюсь, что технически это будет выполнено безупречно, так как это удавалось сделать по некоторым позициям в прошлом», — сказал Путин на совещании с членами Правительства.

Так Президент прокомментировал доклад вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Он сообщил, что количество таких путевок, которые были проданы с 1 января по 24 мая этого года до старта самой программы, составило 225 тысяч. «И дополнительный объем финансовых средств, которые необходимы для этой программы, — они подтверждены Минфином — составляют 4,5 млрд рублей», — отметил Чернышенко.

Программа детского туристического кешбэка, организованная Ростуризмом, стартовала 25 мая. Правительство выделило на программу кешбэка на отдых в детских лагерях 5 млрд рублей.