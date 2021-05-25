В России стартовала программа детского туристического кешбэка, инициированная Путиным

Сегодня в России стартовала программа детского туристического кешбэка, организованная Ростуризмом. Начиная с 0:01 в ночь с понедельника на вторник родители смогут приобрести путевки в детские лагеря с кешбэком до 50% от их стоимости. Об этом сообщает «Интерфакс».

Срок действия программы — до конца дня 31 августа, отправиться на отдых в лагерь дети смогут с 25 мая по 15 сентября.

«Отправить ребенка в детский лагерь можно будет в течение всего лета и с возможностью вернуться до 15 сентября. Таким образом, мы охватим всю летнюю оздоровительную кампанию, и дети смогут спокойно смогут вернуться с последних смен», — отметила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Купить путевку можно на сайте мирпутешествий.рф, оплата должна быть произведена платежной картой «Мир». Размер кешбэка составит до 50% стоимости, но не более 20 тыс. рублей. После оплаты деньги автоматически вернутся на карту, с которой совершена покупка, в течение 5 дней.

Если родитель захочет отказаться от путевки и вернуть деньги, кешбэк автоматически спишется с его карты.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля поручил Правительству реализовать новую меру стимулирования детского отдыха в виде возврата 50% стоимости путевок в детские лагеря.