Правительство направило 5 млрд рублей на кешбэк за путевки в детские лагеря

На программу кешбэка на отдых в детских лагерях выделено 5 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

За путевку в летний детский лагерь можно будет вернуть половину потраченной суммы. Планируется, что воспользоваться этой программой смогут свыше 350 тыс. российских семей.

«По поручению Президента в 2021 году родители смогут вернуть половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь. Распоряжение о выделении на эти цели 5 млрд рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин», — отмечает пресс-служба Кабмина.

В документе сообщается, что средства будут автоматически возвращаться на карту «Мир». Более подробные условия программы будут опубликованы в ближайшее время.

Данное решение было принято по поручению Президента России Владимира Путина, высказанному в послании Федеральному Собранию.