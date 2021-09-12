Путин обвинил судей в необоснованности оценок по художественной гимнастике на Олимпиаде

Президент России Владимир Путин на встрече с российскими победителями Олимпийских игр в Токио предложил опубликовать протоколы выступления сборной по художественной гимнастике. Кадры с мероприятия были показаны в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».



«Это же не военные учения какие-то, почему не показать? Покажите, как выставляются оценки. Шесть минут считали. Обычно счет идет полторы-две минуты, пум-пум, протоколы собрали. А тут шесть минут высчитывали», — приводит слова российского лидера РИА Новости.

«Счетоводы! Дали бы хотя бы результаты, протоколы-то! Не дают! Ну ничего, мы крепче будем!» — добавил Путин, намекнув на необъективность арбитров.

На Олимпийских играх 2020 года в Токио россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль в личном многоборье по художественной гимнастике. При этом сборная России осталась без победы в этой дисциплине впервые с 1996 года. Золотую награду взяла представительница Израиля Линой Ашрам. Ряд наблюдателей, преимущественно российских, усомнились в справедливости судейства.