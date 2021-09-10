11 сентября Путин вручит государственные награды победителям токийской Олимпиады

Государственные награды спортсменам — победителям Олимпийских игр в Токио вручит завтра, 11 сентября, Президент России Владимир Путин. Награждение пройдет в Кремле, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«В течение дня [в субботу] Президент примет участие в церемонии вручения государственных наград победителям Олимпийских игр в Токио в Екатерининском зале Кремля. И в Георгиевском зале Президент пообщается с олимпийскими чемпионами», — приводит агентство слова Пескова.

Сегодня же российский лидер проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, где в том числе обсудят итоги выступления российских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также представят проект Концепции развития детско-юношеского спорта в РФ, о чем сообщало ранее ИА «Татар-информ».