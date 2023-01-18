Путин: В блокаде Ленинграда участвовали многие европейцы

Представители многих европейских стран участвовали в блокаде Ленинграда, совершая преступления, заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны. Россия, по его словам, никогда об этом не говорила, чтобы «не портить отношения» с другими странами.

Путин напомнил о многонациональности оккупационных сил, которые противостояли России как в 1812 году, так и в 1941—1945 годах. «Мы никогда раньше — в силу определенной толерантности и для того, чтобы не портить отношения, не портить фон наших отношений со многими странами, — об этом не говорили. Но это же было не только в Ленинграде, на Ленинградском фронте — это было везде», – цитирует его RT.

Напомним, Путин приехал в Санкт-Петербург по случаю 80-летия прорыва блокады Ленинграда. Он проводит встречу с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и представителями общественных патриотических объединений в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда.

Ранее Президент почтил память советских солдат и жертв блокады на Пискаревском кладбище и посетил Невский пятачок в Ленобласти, где в течение 285 дней велись ожесточенные бои в попытках прорвать блокаду, и возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень».