Путин, Раиси и Эрдоган встретились в Тегеране для трехсторонних переговоров

Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Сейид Ибрахим Раиси встретились в Тегеране для трехсторонних переговоров и сделали совместную фотографию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Раиси заявил, что у сирийского кризиса нет военного решения, выступил за то, чтобы безопасность на границах Сирии обеспечивали правительственные войска, и обратил внимание на присутствие американских войск.

«Необходимо, чтобы силы этой страны (США — прим. Т-и) как можно скорее покинули регион, в том числе Сирию», — подчеркнул Президент Ирана. Он также осудил удары Израиля по сирийской территории.

Путин указал на значительное снижение уровня насилия в Сирии и начало политико-дипломатического процесса. По его мнению, для сирийского народа необходимо создать условия для выбора пути развития без вмешательства извне.

«Важно, что сирийцы проявили готовность договариваться, искать и находить консенсусные развязки по приоритетным вопросам, связанным с будущим устройством своего суверенного государства», — поделился своим видением ситуации российский лидер.

Президент РФ также предложил провести следующий подобный саммит в России, где, по его словам, будут рады видеть лидеров других государств.

Эрдоган в свою очередь призвал руководителей Ирана и России поддержать Турцию в ее усилиях по обеспечению безопасности. Кроме того, он упомянул необходимость продолжать борьбу с террористическими организациями на территории Сирии (судя по всему, имея в виду и курдские формирования — прим. Т-и) и предупредил, что провал в работе конституционного комитета будет равен провалу «астанинского» процесса содействия сирийскому урегулированию.

Ранее Владимир Путин рассмотрел перспективы российско-иранского сотрудничества с Ибрахимом Раиси, встретился с Верховным руководителем и духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи, а также обсудил сирийское урегулирование и проблему Нагорного Карабаха с Реджепом Тайипом Эрдоганом.