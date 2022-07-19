Путин и Эрдоган обсудили вопросы по сирийскому урегулированию и карабахскую проблему

Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реждеп Тайип Эрдоган обсудили вопросы по сирийскому урегулированию и карабахскую проблему. Встреча прошла на полях саммита глав государств «астанинской тройки» в Тегеране, передает пресс-служба Кремля.

«Безусловно, много вопросов и по сирийскому урегулированию. Но и перспективные крупные двусторонние проекты движутся, развиваются, — сказал Путин. — Конечно, в поле нашего зрения находится и другой важный вопрос — урегулирование карабахской проблемы».

Глава государства напомнил, что ранее в рамках Каспийского саммита встречался с Президентом Азербайджана.

«Вам привет большой от него, — заявил Путин. — У нас большая очень повестка дня».

По его словам, российско-турецкие отношения развиваются «несмотря ни на что, растет товарооборот, причем очень значительными темпами».