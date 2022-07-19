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Официальная хроника
19 июля 2022  20:17

Путин и Эрдоган обсудили вопросы по сирийскому урегулированию и карабахскую проблему

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Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реждеп Тайип Эрдоган обсудили вопросы по сирийскому урегулированию и карабахскую проблему. Встреча прошла на полях саммита глав государств «астанинской тройки» в Тегеране, передает пресс-служба Кремля.

«Безусловно, много вопросов и по сирийскому урегулированию. Но и перспективные крупные двусторонние проекты движутся, развиваются, — сказал Путин. — Конечно, в поле нашего зрения находится и другой важный вопрос — урегулирование карабахской проблемы».

Глава государства напомнил, что ранее в рамках Каспийского саммита встречался с Президентом Азербайджана. 

«Вам привет большой от него, — заявил Путин. — У нас большая очень повестка дня». 

По его словам, российско-турецкие отношения развиваются «несмотря ни на что, растет товарооборот, причем очень значительными темпами».

#Владимир Путин
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