news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
19 июля 2022  17:35

Путин заявил о рекордном росте товарооборота между Россией и Ираном

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Сейедом Эбрахимом Раиси заявил, что отношения двух стран развиваются хорошими темпами. 

«Мы можем похвастаться рекордными цифрами с точки зрения роста товарооборота. Мы укрепляем наше взаимодействие по вопросам международной безопасности, вносим существенный вклад в урегулирование сирийского конфликта», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля. 

Раиси поблагодарил российского лидера за визит и выразил надежду на то, что приезд Путина в Иран станет «поворотным этапом в том, что касается повышения отношений по вопросам региональной, а также международной повестки дня».

#Владимир Путин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100