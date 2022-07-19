Путин заявил о рекордном росте товарооборота между Россией и Ираном

Президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Сейедом Эбрахимом Раиси заявил, что отношения двух стран развиваются хорошими темпами.

«Мы можем похвастаться рекордными цифрами с точки зрения роста товарооборота. Мы укрепляем наше взаимодействие по вопросам международной безопасности, вносим существенный вклад в урегулирование сирийского конфликта», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Раиси поблагодарил российского лидера за визит и выразил надежду на то, что приезд Путина в Иран станет «поворотным этапом в том, что касается повышения отношений по вопросам региональной, а также международной повестки дня».