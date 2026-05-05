Путин проводит встречу с гендиректором «КАМАЗа»

Президент России Владимир Путин проводит встречу с генеральным директором «КАМАЗа» Сергеем Когогиным. Общение проходит в рабочем кабинете главы государства, сообщает ТАСС.

Президент положительно оценил практику компании по взаимодействию с действующими военнослужащими при разработке техники и обратил внимание на развитие военной линейки предприятия.

В свою очередь Когогин сообщил, что компания значительно увеличила объемы производства и повысила характеристики техники. По его словам, современные машины обладают высокой защищенностью и рассчитаны на перевозку до 10 человек.

«У нас вместимость машины – 10 человек, она не взрывается при обстрелах артиллерии», – поделился Когогин.

Он подчеркнул, что при создании техники предприятие консультируется с офицерами сил специальных операций.

Президент поддержал такой подход. «Там сильные ребята, они знают, что им нужно. Очень хорошо», – сказал Путин.

Ранее российский лидер поблагодарил руководство и коллектив КАМАЗа за устойчивую работу и развитие.

В декабре 2025 года Путин присвоил Когогину звание Героя Труда РФ.