Главе КАМАЗа Сергею Когогину присвоено звание Героя Труда РФ

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Генеральному директору КАМАЗа Сергею Когогину было присвоено звание Героя Труда Российской Федерации. Соответствующий указ Президента РФ был опубликован на портале официальных правовых актов.

Согласно документу, звание присвоено за особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в развитие отечественного машиностроения.

Сергей Когогин родился в селе Большие Ключи, Юдинского района ТАССР. и прошел большой профессиональный путь. В 1982 году окончил Казанский государственный университет и устроился на Зеленодольский машиностроительный завод, директором которого стал в 1990 году. Генеральным директором КАМАЗа Когогин был назначен в 2002 году.