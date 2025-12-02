news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 2 декабря 2025 16:02

Главе КАМАЗа Сергею Когогину присвоено звание Героя Труда РФ

Читайте нас в
Телеграм
Главе КАМАЗа Сергею Когогину присвоено звание Героя Труда РФ
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Генеральному директору КАМАЗа Сергею Когогину было присвоено звание Героя Труда Российской Федерации. Соответствующий указ Президента РФ был опубликован на портале официальных правовых актов.

Согласно документу, звание присвоено за особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в развитие отечественного машиностроения.

Сергей Когогин родился в селе Большие Ключи, Юдинского района ТАССР. и прошел большой профессиональный путь. В 1982 году окончил Казанский государственный университет и устроился на Зеленодольский машиностроительный завод, директором которого стал в 1990 году. Генеральным директором КАМАЗа Когогин был назначен в 2002 году.

#камаз #когогин сергей #Герой России
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов: Связи с Узбекистаном основаны на том, что у нас очень много общего

Минниханов: Связи с Узбекистаном основаны на том, что у нас очень много общего

1 декабря 2025
В Казани наградили лауреата математической премии им. Лобачевского

В Казани наградили лауреата математической премии им. Лобачевского

1 декабря 2025