Общество 31 марта 2026 16:36

Путин выразил благодарность трудовому коллективу и руководству КАМАЗа

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поблагодарил руководство и коллектив КАМАЗа за устойчивую работу и развитие.

Заявление прозвучало на церемонии открытия транспортных объектов в нескольких регионах страны. В частности, по трассе М-12 «Восток» было запущено движение беспилотных «КАМАЗов».

«Я бы хотел поблагодарить вас и весь трудовой коллектив, руководство "КАМАЗа" за то, что, несмотря на известные сложности, которые возникают по известным нам причинам, все-таки "КАМАЗ" твердо стоит на ногах, развивается и участвует в таких крупных, современных проектах, как этот. Вам всего доброго, желаю вам успехов», – приводит ТАСС слова главы государства.

#Владимир Путин #ПАО КАМАЗ
