Путин провел телефонный разговор с Президентом Ирана Раиси

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим иранским коллегой Сейидом Эбрахимом Раиси. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Собеседники обсудили «ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее наращивание взаимодействия в политической и торгово-экономической областях, включая транспортно-логистическую сферу», отмечается в сообщении.

Путин и Раиси условились, что контакты между соответствующими российскими и иранскими ведомствами будут активизированы.

Кроме того, Президент РФ еще раз выразил соболезнования в связи с террористическим актом в мечети города Шираза. Тогда, 26 октября, трое злоумышленников ворвались в мавзолей Шах-Черах и убили 15 человек. Еще десятки получили ранения.

Ранее, как сообщал «Татар-информ», Иран признал, что поставлял России беспилотники, но заявил, что это происходило до начала специальной военной операции на Украине.