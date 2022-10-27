Путин выразил соболезнования Президенту Ирана после теракта в Ширазе

Президент России Владимир Путин выразил иранскому лидеру Сейеду Эбрахиму Раиси искренние соболезнования в связи с террористическим актом, совершенным в Ширазе. Он подчеркнул, что это трагическое событие в очередной раз доказывает, что терроризм попирает не только законы, но и нормы человеческой морали.

«Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей — в том числе детей и женщин — в стенах религиозной святыни. Хотел бы подтвердить готовность российской стороны к дальнейшему наращиванию сотрудничества с иранскими партнерами на антитеррористическом направлении», — приводятся его слова в телеграмме на сайте Кремля.

Путин также попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелать всем раненым скорейшего выздоровления.

26 октября во второй половине дня трое вооруженных неизвестных ворвались в мавзолей Шах-Черах в Ширазе и убили как минимум 20 человек. Также большое число, по сообщениям иранских СМИ, получили ранения.