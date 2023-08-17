Путин провел телефонные переговоры с Президентом Ирана

Встреча Владимира Путина с Сейедом Эбрахимом Раиси в 2022 году

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Сейедом Эбрахимом Раиси. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Утверждается, что собеседники выразили удовлетворение «достигнутым высоким уровнем российско-иранских отношений». Политики также подтвердили настрой на дальнейшее развитие двусторонних связей в торговой, энергетической, транспортно-логистической и природоохранной областях.

Помимо прочего, главы двух государств обсудили расширение взаимодействия в международных и региональных делах, в том числе с учетом членства Ирана в Шанхайской организации сотрудничества и его желания присоединиться к БРИКС.

Кроме того, Путин выразил соболезнования Раиси в связи с террористическим актом в мечети «Шах-Черах» города Шираза, произошедшим 13 августа.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что Соединенные Штаты хотят добиться от Ирана прекращения поставок в Россию беспилотников и запасных частей к ним.