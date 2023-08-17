Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин провел телефонные переговоры с Президентом Ирана
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Сейедом Эбрахимом Раиси. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Утверждается, что собеседники выразили удовлетворение «достигнутым высоким уровнем российско-иранских отношений». Политики также подтвердили настрой на дальнейшее развитие двусторонних связей в торговой, энергетической, транспортно-логистической и природоохранной областях.
Помимо прочего, главы двух государств обсудили расширение взаимодействия в международных и региональных делах, в том числе с учетом членства Ирана в Шанхайской организации сотрудничества и его желания присоединиться к БРИКС.
Кроме того, Путин выразил соболезнования Раиси в связи с террористическим актом в мечети «Шах-Черах» города Шираза, произошедшим 13 августа.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что Соединенные Штаты хотят добиться от Ирана прекращения поставок в Россию беспилотников и запасных частей к ним.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»