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В результате теракта в иранской мечети погибли минимум четыре человека
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Сегодня в мечети Шах-Черах в городе Шираз произошел теракт, минимум четыре человека погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.
Как указано в сообщении, теракт совершен двумя террористами. Одного из преступников правоохранители ликвидировали, второму удалось сбежать, в настоящее время его перследуют.
По предварительным данным, четыре человека погибли, еще семеро ранены.
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