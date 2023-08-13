В результате теракта в иранской мечети погибли минимум четыре человека

Сегодня в мечети Шах-Черах в городе Шираз произошел теракт, минимум четыре человека погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.

Как указано в сообщении, теракт совершен двумя террористами. Одного из преступников правоохранители ликвидировали, второму удалось сбежать, в настоящее время его перследуют.

По предварительным данным, четыре человека погибли, еще семеро ранены.