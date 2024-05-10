Кубинский лидер пожелал Путину успехов в проведении СВО

Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин провел в Московском Кремле переговоры с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда «с неприятием» воспринимает попытки США «ограничить развитие Кубы, нанести экономический ущерб незаконными санкциями, незаконными ограничениями», а также выражает кубинскому народу чувство поддержки.

В свою очередь Мигель Диас-Канель назвал 79-ю годовщину Победы «особенно важной датой не только для России, но и для всего человечества». «Присутствовать здесь — это также наша приверженность тем идеалам, которые отстаивал Советский Союз тогда, [а позже] Россия», — добавил он.

При этом Диас-Канель пожаловался «на очень сложный момент для кубинской революции». По его словам, речь идет о продолжающихся с 1960-х годов попытках экономически задушить Кубу и о «медийной травле». Особо он отметил ужесточение торгово-экономической блокады острова со стороны США, произошедшее при Дональде Трампе и сохранившееся при Джо Байдене.

«Российская Федерация всегда может рассчитывать на поддержку Кубы. Мы постоянно осуждаем геополитическую манипуляцию, которая ведется правительством США, и угрозу приближения НАТО к границам Российской Федерации. Желаем вам и Российской Федерации успехов в проведении специальной военной операции», — заключил политик.

Специальная военная операция (СВО) проводится уже более двух лет, с 24 февраля 2022 года. Ее инициировал Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.