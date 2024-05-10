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Кубинский лидер пожелал Путину успехов в проведении СВО
Президент РФ Владимир Путин провел в Московском Кремле переговоры с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе беседы Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда «с неприятием» воспринимает попытки США «ограничить развитие Кубы, нанести экономический ущерб незаконными санкциями, незаконными ограничениями», а также выражает кубинскому народу чувство поддержки.
В свою очередь Мигель Диас-Канель назвал 79-ю годовщину Победы «особенно важной датой не только для России, но и для всего человечества». «Присутствовать здесь — это также наша приверженность тем идеалам, которые отстаивал Советский Союз тогда, [а позже] Россия», — добавил он.
При этом Диас-Канель пожаловался «на очень сложный момент для кубинской революции». По его словам, речь идет о продолжающихся с 1960-х годов попытках экономически задушить Кубу и о «медийной травле». Особо он отметил ужесточение торгово-экономической блокады острова со стороны США, произошедшее при Дональде Трампе и сохранившееся при Джо Байдене.
«Российская Федерация всегда может рассчитывать на поддержку Кубы. Мы постоянно осуждаем геополитическую манипуляцию, которая ведется правительством США, и угрозу приближения НАТО к границам Российской Федерации. Желаем вам и Российской Федерации успехов в проведении специальной военной операции», — заключил политик.
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