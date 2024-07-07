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Путин проведет переговоры с Моди и встретится с участниками семейного конкурса
На следующей неделе Президент России Владимир Путин проведет переговоры с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Планами главы государства на ближайшие семь дней поделился в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
Кроме того, ожидается, что Владимир Путин выступит перед участниками парламентского форума БРИКС, который состоится 11-12 июля в Санкт-Петербурге.
Запланированы встречи Президента с Правительством и постоянными членами Совета безопасности.
Также Президент России побеседует с финалистами конкурса «Это у нас семейное». Напомним, что в числе участников – шесть команд из Татарстана.
Как ранее сообщал «Татар-информ», Нарендра Моди посетит Москву с официальным визитом 8-9 июля. Ожидается обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества между Россией и Индией, а также вопросов международной и региональной повестки.
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