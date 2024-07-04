Шесть команд представят Татарстан в финале конкурса «Это у нас семейное»

Фото: предоставлено платформой «Россия — страна возможностей»

С 5 по 8 июля состоится финал конкурса «Это у нас семейное». В нем примут участие 300 семейных команд со всей страны, в том числе шесть из Татарстана. Об этом рассказали в пресс-службе конкурса.

В московской Мастерской управления «Сенеж» соберутся порядка 2 тысяч участников в возрасте от 5 лет до 91 года из 83 регионов России. РТ на конкурсе представляют семьи Газизовых, Радиковых, Шамсуллиных; Галяутдиновых, Уразаевых; Гараевых, Евстафьевых; Евграфовых, Полянских; Кожевниковых, Курушеных; Кузнецовых, Шиминых.

Фото: предоставлено платформой «Россия — страна возможностей»

В течение двух оценочных дней конкурсанты будут демонстрировать свою эрудицию, смекалку и командную работу между родителями и детьми, свое умение слышать и понимать друг друга.

В целом же программа конкурса рассчитана на четыре дня. За это время для участников проведут ряд образовательных и развлекательных мероприятий, в том числе встречи с членами наблюдательного совета конкурса и другими известными гостями, лекции и творческие мастер-классы от партнеров, концерты, а также экскурсии, социальные активности, уличные забавы, эстафеты и другие развлечения.

Фото: предоставлено платформой «Россия — страна возможностей»

Победители станут известны 8 июля, в День семьи, любви и верности. 30 команд-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей. Средства можно направить на улучшение жилищных условий: покупку дома или квартиры либо ипотеку. Также все 300 семей, участвующие финале, смогут отправиться в путешествие.

Фото: предоставлено платформой «Россия — страна возможностей»

О запуске конкурса «Это у нас семейное» Президент России Владимир Путин объявил 1 сентября 2023 года. Конкурс стал самым массовым и народным проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». Для участия в нем подали заявки 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России и их родственники, проживающие в 81 стране.

Фото: предоставлено платформой «Россия — страна возможностей»

Каждая из команд состоит как минимум из четырех участников — представителей трех и более поколений. Так, в конкурсе участвуют дети, родители или законные представители, бабушки, дедушки и другие близкие родственники.

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.