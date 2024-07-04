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Премьер Индии Моди посетит Россию 8-9 июля с официальным визитом
Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Россию с официальным визитом 8 и 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«На переговорах с Президентом <...> Владимиром Путиным будут обсуждены перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня», — отмечается в сообщении.
Ранее помощник Президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российская сторона придает этому визиту «первостепенное значение», заметив, что это будет одна из первых зарубежных поездок Моди после парламентских выборов.
Последний раз Нарендра Моди был в России в 2019 году, тогда он приезжал во Владивосток. При этом последняя поездка индийского Премьера в Москву состоялась в 2015 году, замечает ТАСС.
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