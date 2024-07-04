Премьер Индии Моди посетит Россию 8-9 июля с официальным визитом

Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Россию с официальным визитом 8 и 9 июля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«На переговорах с Президентом <...> Владимиром Путиным будут обсуждены перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-индийских отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня», — отмечается в сообщении.

Ранее помощник Президента РФ Юрий Ушаков заявил, что российская сторона придает этому визиту «первостепенное значение», заметив, что это будет одна из первых зарубежных поездок Моди после парламентских выборов.

С 19 апреля по 1 июня этого года в Индии проходили выборы в нижнюю палату парламента — Лок сабху. Национально-демократический альянс, ключевым участником которого является «Бхаратия джаната парти» Моди, получил 292 из 543 мест.

Последний раз Нарендра Моди был в России в 2019 году, тогда он приезжал во Владивосток. При этом последняя поездка индийского Премьера в Москву состоялась в 2015 году, замечает ТАСС.