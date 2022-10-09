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Ру Тат
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Официальная хроника
9 октября 2022  16:08

Путин проведет оперативное совещание с Совбезом в понедельник

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Президент России Владимир Путин проведет завтра оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Будет ли на мероприятии обсуждаться взрыв на Крымском мосту, пока неизвестно, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Завтра запланировано у Президента совещание с постоянными членами Совбеза», – приводит его слова ТАСС.

Подобные мероприятия проводятся на регулярной основе, как правило, они проходят еженедельно.

В субботу утром на Крымском мосту загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда, очевидцы выкладывали в сеть кадры с пожаром. Погибли три человека, обрушились два пролета автомобильной части сооружения. Национальный антитеррористический комитет заявил, что причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля. 

#Владимир Путин #совет безопасности #крымский мост
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