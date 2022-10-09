Путин проведет оперативное совещание с Совбезом в понедельник

Президент России Владимир Путин проведет завтра оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Будет ли на мероприятии обсуждаться взрыв на Крымском мосту, пока неизвестно, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Завтра запланировано у Президента совещание с постоянными членами Совбеза», – приводит его слова ТАСС.

Подобные мероприятия проводятся на регулярной основе, как правило, они проходят еженедельно.

В субботу утром на Крымском мосту загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда, очевидцы выкладывали в сеть кадры с пожаром. Погибли три человека, обрушились два пролета автомобильной части сооружения. Национальный антитеррористический комитет заявил, что причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля.