Путин прокомментировал попытки контрнаступления ВСУ: «Флаг им в руки»

Украинские власти отказались от всех договоренностей, которых удалось достичь, заявил Президент России Владимир Путин. По его словам, вместо того, чтобы стараться урегулировать конфликт, киевские власти выбрали продолжение конфликта.

«Войска от Киева отвели для того, чтобы создать условия для заключения этого соглашения. Вместо заключения киевские власти тут же отказались от всех договоренностей, их забросили в ящик. Объявили о том, что они никаких договоренностей добиваться с Россией не будут, а будут добиваться победы на поле боя. Ну, флаг в руки. Они сейчас как раз пытаются это сделать, проводя это контрнаступление», – приводит пресс-служба Кремля слова Путина на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Самарканде.

При этом Президент России подчеркнул, что по итогам первых раундов переговоров были установлены «достаточно жесткие» гарантии безопасности Украины, на которые Россия была готова согласиться.

Напомним, в последние недели ВСУ все чаще предпринимают попытки наступления.Так, на прошлой неделестало известно, что российские военные покинули город Изюм и несколько других населенных пунктов. Позднее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что формирования украинской армии предприняли попытку наступления по всему фронту.

Ранее Путин также пригрозил украинским властям более серьезными ответами на удары по регионам России, отметив, что власти РФ реагируют на них сдержанно, но только «до поры до времени».