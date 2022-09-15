Глава ЛНР сообщил о попытке наступления ВСУ по всему фронту

Формирования украинской армии предприняли попытку наступления по всему фронту, но оснований для паники в ЛНР нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Леонида Пасечника.

«Ситуация очень напряженная. Противник предпринял попытку наступления по всему фронту. Практически на сегодняшний день он находится у границ ЛНР. Хочу всех заверить, что оснований для паники нет», — сказал Пасечник во время церемонии вручения наград «Героя Луганской Народной Республики».

По его словам, республика живет в штатном режиме, ее армия и союзные войска гарантируют безопасность границ. Пасечник выразил уверенность в том, что попытка контрнаступления, предпринятая ВСУ, все равно будет прекращена.

Ранее утром сообщалось, что союзные силы отразили атаку ВСУ на Херсонскую область со стороны Черного моря.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.