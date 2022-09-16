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Ру Тат
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Политика
16 сентября 2022  18:52

Путин об ударах ВСУ по России: Мы пока отвечаем сдержанно, но только до поры до времени

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Россия готова принять более серьезные ответные меры на удары Вооруженных сил Украины по российским регионам, если они продолжатся, заявил Президент России Владимир Путин. Действия украинских властей он назвал терактами.

Сдержанность российских военных Путин объяснил тем, что Россия проводит специальную военную операцию и пока отказывается от более масштабных ответов. Однако ВСУ предпринимают попытки проведения «терактов» и нанесения ущерба гражданской инфраструктуре России, подчеркнул он на пресс-конференции после саммита ШОС в Самарканде.

«Мы действительно достаточно сдержанно на это отвечаем. Но до поры до времени, совсем недавно Вооруженные силы РФ нанесли там пару ударов чувствительных, но будем считать, что это предупреждающие удары. Если дальше ситуация будет развиваться подобным образом, то ответ будет более серьезным», – цитирует Путина ТАСС.

Он также отметил, что план специальной военной операции корректировке не подлежит.

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